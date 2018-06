Schonach Flinke Schritte auf dem Parkett

Unter den Argusaugen ihrer Tanzlehrerin Isgard Mader präsentierten die jungen Tänzerinnen und Tänzer an diesem besonderen Abend den Eltern, Geschwistern und Verwandten ihr Erlerntes. In vielen intensiven Unterrichtsstunden, direkt nach Fasnacht begann der Kurs, lernten sie die wichtigsten Standarttänze Walzer, Discofox, Rumba, Cha-Cha-Cha, Tango und Jive. Die Tanzband "Colorados" aus Friesenheim spielte zum Einmarsch der 27 Tanzpaare auf, die auf der Bühne von Isgard Mader namentlich vorgestellt wurden. Es folgte der erste Tanz, der langsame Walzer.

Mit mehreren offenen Tanzrunden wurde der Abend aufgelockert, die „Colorados“ hatten neben Altbekanntem auch aktuelle Stücke in ihrem Repertoire, sodass für jeden Geschmack etwas dabei war. Dazwischen war immer wieder Platz für die Präsentation der einzelnen Tänze der Tanzschüler. Dabei wurde vom Publikum ab und an auch eine Zugabe gefordert.

Auch Isgard Maders Ballettschülerinnen aus Villingen und Wolfach hatten Auftritte in Schonach. Für ihre bravourösen Darbietungen erhielten sie verdienten Applaus. Seit ein paar Jahren wird auch das Tanzpaar des Abends gekürt. So vielen heuer Tabea Baumann und Pascal Lauble am Positivsten auf. Dafür gab es für die beiden Präsente. Natürlich durfte auch das Krönchen für Tabea nicht fehlen. "Ihr wart Oberklasse", lobte Mader den gesamten Kurs. "Es ist einfach schön, wenn junge Leute tanzen können". Und so ging es nach dem offiziellen Programmteil auch weiter. Bis kurz nach Mitternacht wurde getanzt, Gäste, Tanzschüler und auch Lehrerin Isgard Mader nutzten die Tanzfläche bis zum verklingen der letzten Töne und feierten fröhlich den Abschluss.