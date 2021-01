Schonach Feuerwehr: Neue Drehleiter kommt

Die Leistungen wurden Ende Oktober 2020 in zwei Fachlosen EU-weit ausgeschrieben, Abgabetermin war am 1. Dezember 2020 um 13 Uhr. Am gleichen Tag um 13.15 Uhr wurden die Angebote geöffnet, zwei wurden pro Los eingereicht, wobei ein Angebot wegen vergabetechnischer Mängel abgelehnt wurde. Für das erste Los, den Kauf einer Drehleiter DLA (k) 23/12 auf einem Mercedes-Fahrgestell, erhielt die Firma Rosenbauer Deutschland GmbH den Zuschlag, sie bot pro Fahrzeug 654 553 Euro brutto an.

Für das zweite Los, die Ausrüstung der Drehleiter, erhielt die Firma Wilhelm Barth Gmbh & Co KG für 17 920 Euro den Zuschlag. Ein weiteres Los schrieb die Feuerwehr selber aus, dabei ging es um die Atemschutz-Ausrüstung, die nochmals rund 7000 Euro kosten soll.