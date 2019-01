Schonach. Ab Montag, 7. Januar, können die Bus-Fahrkarten für alle Narrentreffen, an denen die Narrenzunft Schonach 2019 teilnimmt, erworben werden. Der Verkauf findet wie jedes Jahr beim Textilhaus Severin Burger in der Sommerbergstraße 1 in Schonach statt. Die Narrenzunft weist ausdrücklich darauf hin, das die Karten nur gegen Barzahlung erhältlich sind, eine Kartenzahlung ist nicht möglich. Der Betrag pro Fahrkarte beläuft sich dieses Jahr einheitlich auf 13 Euro für alle Narrentreffen – Abfahrt ist jedes mal am Haus des Gastes in Schonach. Folgende Narrentreffen finden 2019 statt: Narrentreffen Schuttern am Sonntag, 27. Januar, Hinfahrt um 10.30 Uhr, Rückfahrt um 18 Uhr; Narrentreffen Lenzkirch am Sonntag, 3. Februar, Hinfahrt um 10.30 Uhr, Rückfahrt um 18 Uhr; Narrentreffen Oberwinden am Fasnet-Samstag, 2. März, Hinfahrt um 17 Uhr, Rückfahrt um 23 Uhr, ab 18 Jahren; Narrentreffen Bad Dürrheim am Fasnet-Mendig, 4. März, Hinfahrt um 12 Uhr, Rückfahrt um 18 Uhr.