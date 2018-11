Schonach "Es ist Zeit, tschüss und danke zu sagen"

Passender hätte ihr Abschiedsgeschenk nicht sein können: Mit roten Rosen und einem "Festle" in ihrer Blumenboutique bedankte sich Silvia Hettich nach fast 40 Jahren "für das Vertrauen und ehrliche, herzliche Miteinander" bei ihren Kunden, Wegbegleitern, Freunden und Verwandten.

Schonach. "Die Zeit ist gekommen, tschüss und danke zu sagen. Die Zeit, alte Pfade zu verlassen, neue Brücken zu bauen und neue Wege zu gehen", steht auf dem Flyer, mit dem Silvia Hettich zu ihrem Abschiedsfest einlud. Viele Kunden, Wegbegleiter, Freunde und Verwandte folgten der Einladung. Ihr "Bruderherz" Jörg Klausmann reiste sogar aus Mallorca an, um, wie alle weiteren Gäste, mit seiner Schwester, auf Vergangenes und Neues anzustoßen.

Für die musikalische Umrahmung sorgte überraschend die Fasnet-Gesangsgruppe "So Schee". Silvia Hettich ist ein treuer Fan von ihr. Da sie die Gruppe bei den Fasnethocks in ihrer Blumenboutique am Schmutzigen Donnerstag stets herzlich willkommen hieß und bewirtete, sangen ihr die Frauen und ihr Gitarrist in ihren beeindruckenden "Zeit"-Kostümen zum Abschied stimmungsvolle, teils auf sie umgeschriebene Lieder. Gerührt und begeistert stimmte Silvia Hettich mit ihrem Mann Clemens in den Gesang ein. Es wurde geschunkelt, gelacht und im Laufe des Abends auch an so manches gemeinsame Erlebnis in den vergangenen, beinahe vier Jahrzehnten, in denen die voller Ideen steckende Floristin ihre Blumenboutique in Schonach mit viel Herzblut führte, erinnert.