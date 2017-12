Schonach Erste Hilfe kindgerecht vermittelt

Zum Schluss gab es für beide Gruppen gemeinsam eine Abschlussprüfung, die auch alle bestanden haben. So konnte Diana Herr die von Harry Kaiser vorbereiteten Teilnahmeurkunden an die "schlauen Füchse" ausgeben. Und dazu hatte der Rotkreuzler den Kindern eine kleine Belohnung spendiert: Jedes Kind durfte sich über eine Packung Butter-Spekulatius freuen.

Doch damit nicht genug: Die schlauen Füchse freuen sich auf eine weitere Sache: Sie werden demnächst Rettungshunde bei der Arbeit erleben, das hatte Kaiser noch eingefädelt. Und im Kindergarten freut man sich schon auf das nächste Jahr, denn er hat versprochen, dass das keine einmalige Sache bleibt. Wie zu erfahren war, gibt es noch weitere Kindergärten, die in dieser Hinsicht betreut werden, so auch St. Anna und den Mariengarten in Triberg.