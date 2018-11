Schonach Die Feuerwehr spielte in seinem Leben eine große Rolle

Schonach. Hans-Peter Feiß ist tot. Der in seiner Heimatgemeinde und im SchwarzwaldBaar-Kreis jahrelang ehrenamtlich tätige Schonacher verlor den Kampf gegen eine schwere Krebserkrankung am 24. Oktober. Er starb im Alter von 61 Jahren in seinem Elternhaus am Mühleberg, in dem er einst auch das Licht der Welt erblickte.

Mit seiner Familie trauern auch zahlreiche Schonacher und Feuerwehrkameraden um den Verstorbenen, in dessen Leben die Feuerwehr stets eine große Rolle spielte.

Bereits im Jahr 1969 trat Hans-Peter Feiß in die Schonacher Jugendfeuerwehr ein. 1975 wurde er in die Reihen der Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Schonach aufgenommen. Als Führer der Gruppe 4 war er von 1985 bis 1992 und danach sechs Jahre als Stellvertreter von Kommandant Manfred Schuler tätig. Nach dessen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen übernahm Feiß das Kommando, das er von 1998 bis 2008 inne hatte. In seiner zehnjährigen Amtszeit als Kommandant erfolgten für die Feuerwehr Schonach wichtige Investitionen wie die Anschaffung des Löschfahrzeugs LF 16-12 und des Einsatzleitwagens. Der Verstorbene war, wie sein Vater Eugen, ein leidenschaftlicher Feuerwehrmann. Nicht zuletzt deshalb war der Feuerwehr-Geißbock Florian auch jahrelang am Mühleberg zuhause.