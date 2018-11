Schonach Bürokratie wirkt sich finanziell aus

Konvent und der Geißenstall prägten das vergangene Jahr, stellte auch Protokollführer Armin Burger fest. Viele zusätzliche Sitzungen wurden absolviert und bei den Baumaßnahmen Geißenstall erhielten wohl einige Mitglieder eine Zweitausbildung im handwerklichen Bereich, fügte er hinzu.

Jonny Kienzler weiterhin Oberzunftmeister

Ein dickes Minus in der Kasse präsentierte der Zunftmeister Hartmut Burger, der den Bericht stellvertretend für Säckelmeister Dirk Schneider verlas. Gebäudekosten, Buskosten und ein umfangreicher Stoffkauf für das Narrenhäs machte er dafür verantwortlich. Jonny Kienzler zeigte sich zuversichtlich, dass dies im laufenden Vereinsjahr ausgeglichen werden kann.

Bürgermeister Jörg Frey dankte der Narrenzunft für die Arbeit, die geleistet worden war und erinnerte an die erfolgreiche Durchführung des Narrenkonvents. Seinem Antrag auf Entlastung folgte die Versammlung einstimmig.

Bei den Wahlen wurden Oberzunftmeister Jonny Kienzler, der stellvertretende Zunftmeister Uwe Kammerer, Säckelmeister Dirk Schneider und der Vertreter der Maskenträger, Jürgen Fehrenbach, einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Die Dorffasnet, erklärte Jonny Kienzler, stehe auch 2019 wieder im Fokus der Narrenzunft. "Eine schöne, gemütliche Dorffasnet ist einfach viel wert", bekräftige er. Besucht werden Narrentreffen in Schuttern und Lenzkirch, ebenso statten die Narren der Patenzunft Oberwinden einen Besuch ab. Am Rosenmontag ist die Geißenmeckererzunft dann in Bad Dürrheim dabei.