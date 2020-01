Schonach Beste Stimmung bei Mallorca-Party

Nach 45 Minuten war die Show des Maskenmanns auch wieder beendet. Das Publikum war über den Auftritt geteilter Meinung. Anschließend heizte DJ Fausto den 700 Gästen im großen Saal bis spät in die Nacht weiter ein.

"Die nächste Malle-Party wollen wir wieder im großen Saal austragen. Unsere 80- und Sunset-Party soll weiterhin im kleinen Kreis im Foyer stattfinden", resümiert die Eventfabrik. Denn dieses Jahr wird für die sechs Jungs der Eventfabrik wieder arbeitsintensiv: vom 14. bis 15. August tragen sie zum zweiten Mal das Sunhill-Festival an der Langenwaldschanze in Schonach aus. Auch hierbei erhoffen sich die Verantwortlichen einen gleich großen Zuspruch wie bei der jüngsten Malle-Party. Damit sind die weiteren Highlights im Reigen der Veranstaltungen bereits abgesteckt und man darf gespannt sein, was sich die Jungs von der Eventfabrik sich noch alles einfallen lassen werden.