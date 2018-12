Schonach Bei sozialen Themen engagiert

Schonach. Der Haushalt geriet beinahe ins Hintertreffen bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres 2018 in Schonach. Denn Bürgermeister Jörg Frey hatte eine Überraschung bereit, die in der Sitzungsvorlage schlicht als "Ehrung" bezeichnet war.

Volker Kölsch schien tatsächlich überrascht: Er habe nicht damit gerechnet, für seine nunmehr 20 Jahre Tätigkeit als Gemeinderat mit der Ehrenstele des Gemeindetags samt Ehrenurkunde geehrt zu werden. "Es ist sicher nicht so, dass man an eine Ehrung denkt, wenn man im Gemeinderat arbeitet", so der Jubilar. Trotz Ehrung freue er sich auf seinen kommunalpolitischen Ruhestand ab Mai 2019.

Kurz skizzierte Frey die Tätigkeit des Jubilars im Gemeinderat. 1988 sei er für den ausscheidenden Wolfgang Brenneisen nachgerückt. Bereits 1989 sei er ordentlich wieder ins Gremium gewählt worden, wie auch bei den späteren Kommunalwahlen in den Jahren 1994 und 1999. Nach jener Amtsperiode habe er von 2004 bis 2014 eine "schöpferische Pause eingelegt", sagte Frey. Im Jahr 2003 indes wurde Kölsch bereits für 15-jährige kommunalpolitische Arbeit geehrt. 2004 wurde er mit dem Kupferteller der Gemeinde in den „Ruhestand“ verabschiedet. Nach seiner Wiederwahl 2014 ist er derzeit wieder Fraktionssprecher der Sozialdemokraten.