Schonach. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag in der Talstraße einen dort vor einem Wohnhaus abgestellten Alfa Romeo Kombi mit Eiern beworfen und die beiden Außenspiegel beschädigt. Die Polizei St. Georgen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu der Tat werden an die Polizei St. Georgen, Telefon 07724/ 94 95 00, oder den Polizeiposten Triberg, 07722/10 14, erbeten.