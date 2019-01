Schonach Flexibilität und Voraussicht bewiesen

Werner Spath absolvierte zunächst eine Ausbildung als Kraftfahrzeugmechaniker. Seine dort erworbenen handwerklichen und technischen Kenntnisse halfen ihm bei den vielfältigen Aufgaben im Werkhof. Seine Aufgaben waren auch das Bedienen und instand setzen von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften sowie die Mitarbeit bei Straßenbauarbeiten.

Bereits der Vater des Jubilars, Felix Spath, war jahrelang, bis Ende 1988, Hausmeister im Haus des Gastes. Sein Sohn erfuhr durch ihn vieles über das sehr abwechslungsreiche Tätigkeitsfeld eines Hausmeisters und so war es laut Gemeindeverwaltung logisch, dass Werner Spath ab Mai 1988 zum stellvertretenden Hausmeister im Haus des Gastes, vor allem als Verhinderungsvertreter, bestellt wurde.

Nachdem sein Vorgänger, Günter Pohl, in Rente gegangen war, wurde der Jubilar im März 1999 zum hauptamtlichen Hausmeister für das Haus des Gastes bestellt. In all dieser Zeit konnte sich Spath seine umfangreichen Kenntnisse für den Beruf des Hausmeisters aneignen und kaum jemand kennt das Schonacher Haus des Gastes so gut wie er.