Schonach Alpencup fordert Skiclubs ganz schön

Der Eiseskälte trotzten die insgesamt 35 Helfer vom Skiclub Schonach. Unter ihnen auch Fachpersonal, das bereits international als technisch Delegierte (TD) eingesetzt wurde. So kümmerte sich Siegfried Duffner, der als TD zur FIS-Junioren-WM in Kandersteg/Goms berufen wurde, als Stadionchef um das Geschehen im Weißenbach-Stadion. Für die optimal präparierte Strecke war Markus Spitz verantwortlich.

Dabei waren die Schonacher nicht nur als Ausrichter vor Ort, sondern auch mit Athleten vertreten. Der 16-jährige Lokalmatador Jonas Jäkle erreichte am Samstag den 20. Platz und am Sonntag den 29. Rang bei einem Starterfeld von über 60 Kombinierern. Beim Einzel-Spezialskispringen am Samstag wurde der ebenfalls 16-jährige Lokalmatador Claudio Haas 42. und beim Springen am Sonntag 24., bei einem Starterfeld von 68. Teilnehmern.

Da die Spezialskispringerinnen in der Wettkampfserie des Alpencups der Nordischen Kombination mit inbegriffen sind, war auch Tia Kern vom Skiteam Schonach-Rohrhardsberg am Start. Zwar geschwächt von einem grippalen Infekt, war sie dennoch über ihre Teilnahme glücklich: "Ich bin so froh, hier springen zu dürfen." Einen zweifachen Erfolg konnte der Österreicher Mika Vermeulen, der in der Loipe einfach nicht zu schlagen war, verbuchen. Bei den Mädchen gab es ebenfalls nur eine Siegerin bei zwei Wettbewerben. Jenny Nowak vom sächsischen SC Sohland siegte mit großen Abständen vor ihren Konkurrentinnen.

Schonachs Rennsekretär Norbert Joos war am Ende vollkommen zufrieden: "Es ist klasse, solch einen Wettbewerb im Schwarzwald durchführen zu können und ihn nicht mangels Schnee ins Ausland verlegen zu müssen. Wir bieten somit den nationalen Nachwuchssportlern ein gutes Wettkampf-Angebot, um sich in Hinblick auf die JWM zu qualifizieren." Durch die Austragung des Alpencups im eigenen Land, wird es möglich, eine nationale Gruppe von fünf weiteren Startern zu stellen.