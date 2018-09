Schonach 2019 geht es bereits ins Jubiläumsjahr

Durchweg positiv fällt die Bilanz der Veranstalter bei der 49. Auflage des Schonacher Volksfestes aus. Auch für die Sicherheit der Besucher wurde gesorgt.

Schonach. 120 ehrenamtliche Helfer, 1,5 Tonnen Pommes, 500 Kilogramm Bratkartoffeln, 850 Schweinshaxen und 3500 Würste. Das ist das Schonacher Volksfest in Zahlen. Doch das ist nicht alles. Hinter der weit über die Grenzen der Raumschaft hinaus bekannten Großveranstaltung steckt mehr, wie Festwirt Uwe Kammerer und der Vorsitzende des veranstaltenden Fördervereins der Feuerwehr, Christof Schwer, im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten herausstellen. Denn nach zwei Wochen intensiver Vorbereitungen und einem dreitägigen Festmarathon begannen viele Helfer nach dem letzten Festhöhepunkt am Montagabend noch in derselben Nacht mit dem Abbau. "Am Dienstag um sieben Uhr kam die Brauerei, um ihre Biergarnituren abzuholen", schildert Kammerer. Dann müsse das Zelt leer sein. Der Dank des Festwirtes ging daher an alle Helfer: "Manche beginnen am Montag um 10 Uhr und arbeiten bis Dienstag durch", sagt Kammerer. Nur 43 Feuerwehrmänner seien eigentlich in der Wehr aktiv. Doch beim Volksfest übersteigt die Anzahl der Helfer diese bei Weitem.

"Ich ziehe wirklich den Hut", lobte er. Zufrieden sind die Veranstalter auch mit dem Festverlauf und ihrem Umsatz. "Abgerechnet wird am Schluss. Doch es ist klar: So ein Fest macht man, um Geld zu verdienen", gab sich der Festwirt mit Zahlen zurückhaltend. Man müsse jedoch auch bedenken, wie enorm der Unkostenapparat sei, der für den Verein jedes Jahr bei den Festvorbereitungen anfalle.