Schonach 13 Touren durch den Naturpark

Festes Schuhwerk, wetterangepasste Kleidung, Getränke für unterwegs und Rucksackverpflegung sind erforderlich, die Wegstrecke beträgt etwa zwölf Kilometer. Die Führung kostet fünf Euro pro Person. Treffpunkt ist an der Tourist-Information in der Hauptstraße in Schonach. Die Anmeldung zur Führung erfolgt bei der VHS Hochschwarzwald unter Telefon 07651/13 63.