Schönwald Volksbank ehrt Mitarbeiter für Treue und Engagement

Auf insgesamt 445 Dienstjahre kommen die 16 Jubilare, die im Rahmen einer Feierstunde im Hotel Ochsen in Schönwald ausgezeichnet wurden. Dass die Leistung und das Engagement der geehrten Mitarbeiter überdurchschnittlich sei, hätten sie in den zurückliegenden Jahren bewiesen, betonte der Vorstandsvorsitzende Manfred Kuner.

Er sprach allen Jubilaren seinen Dank für die in der heutigen Zeit nicht selbstverständliche Unternehmenstreue aus. Eine persönliche Würdigung gab es für jeden Einzelnen durch die jeweiligen Ressortleiter Martin Heinzmann, Rainer Engel und Oliver Broghammer. In ihre individuelle Laudatio ließen sie auch die eine oder andere Anekdote aus vielen Jahren am "Arbeitsplatz Volksbank" einfließen.

Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feiern Dieter Dold (Privatkundenbetreuer in Schonach), Inge Hauer (Firmenkundensekretariat, Wolfach) und Sabine Thimm (Individualkundenbetreuerin in Wolfach). Vor 30 Jahren haben zum ersten Mal Volksbank-Luft geschnuppert Ingeborg Steblaj (Sachbearbeiterin in der Marktfolge passiv in Triberg), Gesine Duffner (Sachbearbeiterin in der Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation in Triberg) sowie Christiane Huber (Sachbearbeiterin in der Marktfolge aktiv in Wolfach). Seit 25 Jahren sind Heidi Kienzler (Sachbearbeiterin in der Logistik in Triberg), Heidrun Ringwald (Serviceberaterin in Schonach), Andrea Hansmann (Sachbearbeiterin im Zahlungsverkehr in Wolfach), Susanne Schwind (Serviceberaterin in Hornberg), Alexander Wöhrle (Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung in Wolfach), Elke Stöhr (Serviceberaterin in Steinach), Petra Fritsch (Privatkundenberaterin in Wolfach), Sandy Kaeubler (Privatkundenberaterin in Alpirsbach) und Karin Schmider (Firmenkundensekretariat in Wolfach) dabei.