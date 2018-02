Schönwald Veranstaltungen informieren zur FFH-Verordnung

Schönwald. Bei den Infoveranstaltungen wird über die Inhalte und Hintergründe berichtet und mögliche Fragen können geklärt werden. Eine dieser acht Veranstaltungen findet am Donnerstag, 8. März, in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald statt. Bereits um 18.15 Uhr ist Einlass, sodass die Besucher die Möglichkeit haben, sich an Schauwänden mit Karten und an Infotischen zu orientieren. Um 19 Uhr beginnt der offizielle Teil mit einer moderierten Statementrunde, Infos zur Verordnung und dem Verfahren sowie die Möglichkeit, grundsätzliche Fragen zu klären. Nach der Plenumsveranstaltung stehen die Experten des Regierungspräsidiums Freiburg zu Einzelfragen und zu bestimmten thematischen Schwerpunkten an den Infotischen Rede und Antwort. Weiterführende Informationen zum FFH-Verordnungsverfahren sind ab dem 20. Februar auf der Internetseite www.ffh-bw.de oder auf der Homepage des Regierungspräsidiums www.rp-freiburg.de zu erhalten.