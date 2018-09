Schönwald Selbstablesung der Wasserzähler im Oktober

Online-Meldung möglich

Nicht wie üblich Anfang Dezember, sondern schon ab Anfang Oktober werden die gewohnten Ablesekarten verschickt. Bis spätestens 25. Oktober müssen die Wasserzählerstände gemeldet sein. Wie schon in den vergangenen Jahren übernimmt auch dieses Jahr die co.met GmbH aus Saarbrücken die Organisation der Wasserzähler-Selbstablesung für die Gemeinde Schönwald. Möglich ist wieder die Meldung per Online-Meldung über Internet, per Post oder per Fax.

Natürlich kann die Karte auch direkt im Rathaus abgegeben oder in den Briefkasten geworfen werden. Nicht termingemäß gemeldete Zählerstände werden von der zuständigen Sachbearbeiterin zum Datum 31. Dezember 2018 geschätzt. Durch die diesjährige frühere Wasserzähler-Selbstablesung wird der Verbrauch auf Grundlage des Wertes der Selbstablesung bis zum 31. Dezember automatisch hochgerechnet. Die komplette Abrechnung der Wasser- und Abwasserzählerstände muss bis Ende des Jahres fertig sein, damit die Übertragung aller Daten der Buchhaltung reibungslos vom alten ins neue System erfolgen kann. Eventuelle Rückrechnungen oder Korrekturen sind im neuen Jahr aus technischen Gründen nicht mehr möglich.