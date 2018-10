Schönwald Schild wieder entdeckt

Lange führte das alte Ortschild für Schönwald, das einst laut Hans Göppert vom Schonacher Holzschnitzer Otto Pfaff angefertigt worden war, ein Schattendasein, war zwischengelagert, um irgendwann total zu verrotten.

Dann wurde es durch die Gruppe "Aktiv für Schönwald" entdeckt. Die wandte sich an den erfahrenen Holzschnitzer Gerhard Burger, der die schadhaften Stellen in mühevoller Kleinarbeit wieder richtete. Den Rest besorgten die Frauen der AfS-Gruppe: Akribisch genau wurde das alte Schild bemalt, für die Vergoldung war dann Theodora Fattler zuständig. Manfred Fattler richtete das Gestell her, in dem das Schild nun steht.

Vor historischer Kulisse, dem Bühlhof, der 1547 erbaut wurde, bietet das einstige Ortseingangsschild nun ein malerisches Bild, das zum Fotografieren einlädt.