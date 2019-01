Schönwald Praktische Lebenshilfe hat einen Namen

Im vergangenen Jahr habe der Verein acht neue Mitglieder bekommen. Einen Austritt gab es wegen Umzug. Der SKT setzte mit Erfolg seine Veranstaltungsreihe fort. Es gab jeden Monat Lesungen, Konzerte, Vorträge, Theater, praktische Kurse für Kinder und Erwachsene. Ein Höhepunkt sei das Konzert mit Bilderversteigerung Klaus Maaß zu Ehren gewesen. Alle Geldeinnahmen des Abends gingen an den Verein. Zudem habe sich der SKT am Weihnachtsmarkt beteiligt. Der Neubürgertreff mit dem Bürgermeister werde gut angenommen und werde fortgesetzt, ebenfalls die wöchentlichen Sprachkurse in Deutsch und Englisch.