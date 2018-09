Schönwald Personalstelle wird vorerst nicht neu besetzt

"Auf Grund dieser Änderungen werden ab dem 14. September ebenfalls die Öffnungszeiten der Tourist-Informationen angepasst", erklärt Weis. Von Schmitz ist zu erfahren, dass die Samstags-Öffnungszeiten nach den Sommerferien weitgehend wegfallen. Bei Analysen seit klar geworden, dass die Samstage wenig frequentiert würden. So seien die Tourist-Infos in Furtwangen und St. Georgen bereits seit einem Jahr samstags geschlossen. Ab 14. September folgten nun auch die Tourist-Infos in Schonach und Schönwald.