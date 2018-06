Schönwald Pariser Chor zu Gast

Das Ensemble Chorus 14 aus Paris wurde 1989 gegründet und besteht aus circa 100 Chormitgliedern aus dem Großraum Paris. Das Repertoire umfasst die musikalische Stilrichtung zwischen dem 17. und dem 20. Jahrhundert. Der Chor wird meist von einem Instrumentenensemble begleitet, tritt aber auch a cappella auf, was den Schwierigkeitsgrad erhöht, vom Chor aber kunstgerecht gemeistert wird.

Seit 20 Jahren wird der Chor von Dominique Sourisse dirigiert, der seit 2013 seinen zweiten Wohnsitz in Schönwald hat. Sourisse ist in Paris geboren und studierte Klavier, Flöte und Viola an den Konservatorien der französischen Hauptstadt. Anschließend setzte er seine Studien an der Sorbonne sowie am Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris fort. Seit Kurzem hat er seinen Hauptwohnsitz in Straßburg.

Sourisse ist zudem Inhaber des Eignungszertifikats als Musikschulleiter und war 2011 Finalist des vierten Internationalen Wettbewerbs "Blue Danube".