Schönwald Neue Öffnungszeiten fürs Freibad

Anders soll das am Wochenende laufen: Da darf Schwimmmeister Enrico Faustmann das Bad bereits um 10 Uhr öffnen, am Abend soll dennoch erst um 19.30 geschlossen werden. Und – an besonders heißen Tagen, an den sogenannten "Hochsommertagen" darf er gar eine weitere Stunde anhängen, sodass das Bad dann erst um 20.30 Uhr schließen würde. Ein Aushang am Eingang des Bades soll auf diese Verlängerung hinweisen.