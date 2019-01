Schönwald Lager für Kleinteile

Schönwald (hjk). Gemeinderatsmitglied Markus Fehrenbach will an sein Firmengebäude im Bereich des Bebauungsplans "Im Loch 1" in der Ginsterstraße ein Lager für Kleinteile sowie eine Doppelgarage anbauen. Dort befindliche PKW-Stellplätze werden verlegt und stehen neben dem Firmengebäude entlang der Ginsterstraße zur Verfügung. Für das Vorhaben stellte er einen Bauantrag.