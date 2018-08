Schönwald. Ein Konzert mit den Zarewitsch Don Kosaken wird am Freitag, 14. September, in der Heilig-Geist-Kirche in Schönwald gegeben. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auf dem Programm stehen Titel wie "Vater unser", "Der heilige Ehemann", "Die Legende von Mönch Pitirim", "Kamuschka", "Ich bete an die Macht der Liebe" und andere mehr.