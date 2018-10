Schönwald "Hirtenbuben" blicken auf zahlreiche Höhepunkte zurück

Die Planungen für die Fasnacht 2019 werde man früh angehen, trotz einer deutlich längeren Kampagne, mahnte Kammerer. Insgesamt verlor der Verein sechs Mitglieder, nun zähle man 188 Aktive, dazu kämen 15 Kinder und Jugendliche.

Schriftführerin Edith Zahlaus hatte einen ausführlichen Rückblick im Gepäck. Sie berichtete von der Teilnahme am Umzug des Schönwälder Oktoberfestes, am Kegelturnier beim Sommerfest des Musikvereins und beim Jedermannschießen. Die Jugend hatte viel Spaß beim Hüttenwochenende. Außerdem besuchte man Veranstaltungen des Verbands, übernahm Bewirtungen und half bei der Umweltwoche der Gemeinde mit. Natürlich kam auch bei ihr die Hauptzeit der Narren nicht zu kurz: die Fasnacht. Umzüge und Narrenabende, der Besuch in der Reha-Klinik Katharinenhöhe und im Kindergarten, Umzüge im Ort und außerhalb und das Fasnetverbrennen – die Hirtenbuben waren viel unterwegs. Kassiererin Nicole Willmann konnte von einem moderaten Kassenplus berichten. Kammerwartin Martina Kammerer freute sich über mehrere gespendete Häser, dennoch habe man der großen Nachfrage wegen ein neues angeschaft. Er bat auch darum, dass jedes Mitglied bis zum Jahresende zwei Beiträge zum Narrenblättle liefern möge.

Termine 2019 stehen fest

Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Christof Kammerer im Amt bestätigt, ebenso die zweite Kassiererin Martina Fautz, und – unter bestimmten Voraussetzungen – Wirtschafterin Cornelia Faller. Diese könne dann auf ein Team zugreifen, das in der Hauptsache aus Birgit Hafner, aber auch auf die wieder gewählten Besitzer Brigitte Zipfel und Hubert Schilli. Erster Oberhirtebue ist weiterhin Kathrin Keck.

Am Ende machte der Vorsitzende auf anstehende Termine aufmerksam: Ende November beim Weihnachtsmarkt, am zweiten Weihnachtsfeiertag wird beim Musikverein bewirtet, am 6. Januar startet die neue Kampagne. Am 26. Januar ist man beim Rucksackball, am 2. und 3. Februar 2019 beim 25. Jubiläum der "Burghex’ Tryberg". Am 9. Februar geht es zum Kindernarrentreffen der Narrenzunft Eisenbach, eine Woche drauf beim 40-Jährigen der "Urviecher Bad Dürrheim" und am 4. März, am Rosenmontag in Stühlingen nahe der Schweizer Grenze.

Bei den Ehrungen konnten für das närrische Elfjährige Cornelia Faller, Sabrina Haberstroh, Conny Kuner, Thilo Lieckfeldt, Daniel Schätzle, Michael Schwer, Stephanie Pfaff und Christine Zahlaus mit dem Hirtebue-Abzeichen in Bronze ausgezeichnet werden. Für 22 Jahre erhielten Otto Hettich, Rita Hettich und Christian Singler das Abzeichen in Silber, das Abzeichen in Gold (33 Jahre) ging an Lauritta und Ludwig Dieterle sowie an Susanne Pischack. Seit 44 Jahren sind Brigitte Dold und Gudrun Fehrenbach dem Hirtebue treu – sie erhielten ein großes Lärvle und wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.