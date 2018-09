Schönwald Hingabe an Gott in Lieder gepackt

Zarewitsch Don Kosaken ist ein solches Ensemble, aus etwa 40 männlichen Stimmen bestehend. Dessen Mitglieder leben in der Schwarzmeer-Region und treten in kleinen Gruppen in Europa auf, als Botschafter einer versunkenen Kultur.

Ihre Musik spricht einerseits von der Hingabe an Gott, reflektiert ein mystisches Versenken in die ewig gültigen Wahrheiten Gottes, anderseits widerspiegelt sie die Lebensfreude und den Kampfgeist der Freiheitsliebenden Kosaken.

In Schönwald traten nur sechs Mitglieder des Zarewitsch-Chors auf und erfreuten die zahlreichen Zuhörer mit russisch-orthodoxer Kirchenmusik und mit den teils melancholischen, teils fetzigen kosakischen Volksliedern, die sehr gut beim Publikum ankamen.

Es war eine schöne Atmosphäre in der kleinen Kirche und ein unterhaltsamer Abend. Eine geistige Reise in eine andere Zeit, in eine andere Welt, in der Menschen noch mutig und opferbereit um die Freiheit kämpften und den Königen, Zaren, Adligen und aller Obrigkeit ihre Stirn boten.