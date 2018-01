Schönwald Frühzeitig anmelden

Wer sein Kind innerhalb des Zeitraums September 2018 bis Juli 2019 oder auch früher in den Kindergarten (2,9 Jahre bis Schuleintritt) oder in die Krippe (acht Wochen bis drei Jahre) bringen möchte, sollte es jetzt schon anmelden. In der Krippe ist Platzsharing möglich.

Die Öffnungszeiten im Kindergarten und in der Krippe sind Montag bis Freitag von 7 bis 13.30 Uhr oder von 7.30 bis 14 Uhr. Dienstags und mittwochs kann zusätzlich Ganztagesbetreuung gebucht werden. Die Öffnungszeiten bei Ganztagesbetreuung sind Dienstag und Mittwoch von 7 bis 17 Uhr, Mittagessen ist möglich.

Anmeldetermine sind Freitag, 26. Januar, von 9 bis 11.30 Uhr und Mittwoch, 31. Januar, von 14.30 bis 17 Uhr. Es kann auch ein Anmeldetermin telefonisch vereinbart werden. Auf der Internetseite finden Eltern ebenso ein Anmeldeformular. Im Rathaus, im Bürgerbüro gibt es ebenfalls Anmeldeformulare. Fragen beantwortet zudem Kindergartenleiterin Gabi Hirt.