Schönwald. Ein Erfahrungsbericht über das Leben mit altersbedingter Makuladegeneration mit Monika Walter steht, am Donnerstag, 13. September, von 16 bis 17.30 Uhr im Eschle, Hauptstraße 6. Über eine halbe Million Menschen erkranken jedes Jahr allein in Deutschland an altersbedingter Makuladegeneration (AMD). Nur wenige Betroffene wissen, welche Hilfsmittel und Möglichkeiten es gibt, um den Verlust der Sehkraft durch AMD zumindest teilweise zu kompensieren. Monika Walter, seit vielen Jahren selbst Betroffene der AMD, möchte in Ihrem Vortrag in lockerer Form vermitteln, welchen Nutzen die vielfältigen Hilfen zur Sehverbesserung bieten, wie man sie bekommt und wie man dadurch das Leben mit Anderen teilen kann. Betroffene, Angehörige als auch Interessierte sind eingeladen, der Eintritt ist frei.