Schönwald Einfahrt wird oft zugeparkt

Schönwald. Die "Vergabe der restlichen Arbeiten für den Umbau des Freibads in ein Naturfreibad" stand ursprünglich auf der Tagesordnung der Sitzung des Schönwälder Gemeinderats am Dienstagabend. Der Punkt wurde jedoch abgesetzt – es fehle noch das eine oder andere Angebot, so Bürgermeister Christian Wörpel. Er gehe aber davon aus, dass dieser Punkt in der nächsten Sitzung entscheidungsfähig sei.