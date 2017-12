Schönwald Drei Amigos im Eschle

Schönwald. Am heutigen Donnerstag spielen im Eschle, Hauptstraße 6 in Schönwald, die in der Region bekannten "Drei Amigos". Ab 19.30 Uhr stehen besinnliche Weihnachtslieder auf dem Programm, doch auch Melodien aus aller Welt werden ganz nach "Amigos-Art" für fröhliche Momente sorgen.