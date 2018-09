Schönwald Dialog mit dem Publikum zum heiklen Thema

Denn was tun, wenn einen selbst, oder einen nahe stehenden Menschen die Diagnose Demenz trifft? Wie geht man damit um? Was bedeutet das, sich oder den geliebten Menschen in den Schatten des Vergessens und des fortschreitenden Verlustes seiner Persönlichkeit zu verlieren?

Das Schauspiel bietet manche Antworten und behandelt liebevoll das Thema. Man lacht dabei, man weint.

Der letzte Satz, den die beiden Künstler als Geschenk an die Zuhörer mit auf den Weg nach Hause mitgeben, lautet:

"Man sollte leben, bevor man tot ist." Ein hervorragendes, inspirierendes Motto für Jung und Alt.