Schönwald Der "Mercedes" macht Probleme

"Das Ende vom Lied heißt heute oftmals Schließung, was ich persönlich für sehr schlecht halte", so Wörpel. "Deutschland darf nicht zum Nichtschwimmer-Land werden. Leider ist die Zuschuss-Situation in Baden-Württemberg für Bäder allgemein nicht sehr gut – auch in einer benachbarten Gemeinde spricht man derzeit intensiv über das Hallenbad", erinnerte er.