Schönwald Bisher bei Kerzenschein operiert

Schönwald. Vor etwa zehn Jahren hatte sie durch eine Kollegin erfahren, welches Leid allein durch Armut entstehen kann, wie beispielsweise im südostafrikanischen Staat Malawi. Sie war daher im Jahr 2009 mit Martina Henke in das afrikanische Land im Südosten des Kontinents gereist, um im Missionskrankenhaus in Kapiri einfach zu helfen.

Das erlebte Elend lässt sie nicht mehr los

"Wer das einmal erlebt hat, den lässt das Elend nicht mehr los", erzählt Michaela Bek. Ein karges, trockenes Land sei es dort – und dennoch seien die Menschen mit dem zufrieden, was das Land hergibt. Den Menschen, die Aquarien lieben, ist Malawi durch den gleichnamigen See bekannt – er birgt eine unglaubliche Vielfalt an Buntbarschen, die es sonst nirgends gibt.