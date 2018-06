Schönwald Bildung gibt es nicht zum Nulltarif

Zum Großteil orientiere man sich dabei an den Vorgaben des Gemeindetags, im Bereich U3 zwischen einem und drei Jahren noch immer deutlich unter den empfohlenen Sätzen. Hier soll eine Steigerung um zwölf Prozent erfolgen, um der Empfehlung auf Dauer zumindest näher zu kommen. So sehe das so genannte Württembergische Modell für Kinder über drei Jahren einen Satz von 155 Euro je Monat bei den Einkind-Familien, bei zwei Kindern 119, bei drei Kindern 79 und bei vier Kindern in der Familie 26 Euro vor. Dabei gehe es um alle Kinder der Familie unter 18 Jahren, erfuhren die Ratsmitglieder. Diese Sätze sollen künftig alle Eltern in Schönwald zahlen.