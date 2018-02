Schönwald Beim "Hexefridig" bebt die volle Halle

Schönwald. Jedes Jahr ist der "Hexefridig" ein Besuchermagnet. Von überall her kommen die Fans, um friedlich bei der FC-Party miteinander zu feiern. Schon vor dem offiziellen Beginn standen die Wartenden in der Kälte und harrten aus. Als dann alle in der Uhrmacher-Ketterer-Halle waren, war diese voll belegt.

Als FC-Hexe "Alex vom Bühl" (Alexander Schätzle) in gelb gekleidet die Gastzünfte und Mitwirkenden begrüßte, gab es kein Halten mehr. Vor der Bühne drängten sich die Besucher, um auf der Bühne nichts zu verpassen. Etliche Tanzgruppen sorgten für donnernden Beifall und Zugaben waren stets gefordert.

Die Garde der Narrenzunft Schönwald tanzte zu "Herzbeben" erfrischend. Auch die Garde aus Vöhrenbach begeisterte mit ihrem Tanz. Erstmalig dabei waren "Les Conteurs" (Geschichtenerzähler) aus Vöhrenbach. Barfuß zu afrikanischen Klängen verbreiteten sie Voodoo-Zauber in der Halle. Ihr sportlicher und körperbetonter Auftritt verlangte nach einer Wiederholung. Nicht oft ist ein Männerballett zu sehen. Aus Neukirch ist eine männliche Tanzgruppe angereist. Elegant gekleidet und mit roten Hosenträgern, roter Fliege und roter Armbinde geschmückt zeigten die Männer einen lasziven Tanz zur Freude des begeisterten Publikums.