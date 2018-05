Schönwald. Die Einrichtung Sozialer und Kultureller Treff Schönwald lädt zur Lesung "Käfermuscheln morden nicht" am Mittwoch, 30. Mai, ab 19.30 Uhr im Eschle ein. Johannes Wilkes, in Erlangen lebend und zweitbeheimatet in Schönwald, ist durch seine Lesung im Eschle "Das kleine Badenbuch" im Oktober 2017 bereits vielen Schönwäldern bekannt. Mit seinem Buch "Käfermuscheln morden nicht" stellt Wilkes nun einen humorigen, spannenden und doch tiefgründigen Kriminalroman vor. Die Besucher dürfen sich auf einen interessanten und launigen Abend freuen. Der Eintritt ist frei.