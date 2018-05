Schönwald Ausflug ins Museum

Die Fahrt führt durch den Hochschwarzwald, über den Titisee und den Feldberg ins Münstertal. Zuerst besuchen die Frauen im oberen Münstertal das Bienenmuseum. Sie bekommen eine Führung in kleinen Gruppen. Im historischen Landgasthaus Linde stärken sich die Ausflüglerinnen beim Mittagessen. Anschließend besuchen sie die Barockkirche St. Trudpert. Am Nachmittag ist Zeit für einen Bummel durch die Altstadt von Staufen mit vielen Geschäften, Cafés, Eisdiele und Weinbrunnen. Die Rückfahrt führt durch den Breisgau. Der Abschluss ist in Schönwald in der "Schwarzwaldtanne".

Anmeldungen sollten bis 15. Juni bei Johanna Pes, Telefon 07722/86 88 549 oder im Pfarrbüro 07722/4841 erfolgen. Die Frauengemeinschaft Schönwald freut sich auf viele Teilnehmerinnen. Gäste aus der ganzen Pfarrei "Maria in der Tanne" sind willkommen.