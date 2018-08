Schönwald Auf Tuchfühlung mit dem Wald

Wieder einmal im Mittelpunkt steht das Schindelhaus im Weißenbach in Schönwald, das direkt an der Skirollerstrecke liegt. In den nächsten Wochen gibt es immer wieder Schulklassen, die einige Tage im Waldcamp verbringen und der Natur so nahe kommen, wie sie es vielleicht noch nie waren.

Schönwald. Vor allem städtisch geprägte Schulen nehmen gerne das Angebot des Forstes an, beim Schindelhaus mit ihren Lehrern zu campieren und ein unvergessliches Walderlebnis zu haben. Seit Jahren gehören zu den regelmäßigen Gästen Schüler und Lehrer der Julius-Leber-Schule aus Breisach, eine Gemeinschaftsschule mit rund 600 Kinder und Jugendlichen.

Derzeit sind es mehr als 50 Fünftklässler aus drei Klassen, die den Wald um das Schindelhaus unsicher machen. Stefan Schultis, Förster im Vorbereitungsdienst, betreut den Nachwuchs. Hilfe bekommt er von seiner jüngeren Kollegin Marisa Schwenninger, die erst seit wenigen Tagen direkt von der Hochschule in den Forstbetrieb des Schwarzwald-Baar-Kreises kam, und einer weiteren jungen Försterin, Anna-Lena Grieb. Es gelte immer, den Kindern neben Spaß am Leben in und mit der Natur so ganz nebenbei auch etwas Wissen und Können zu vermitteln.