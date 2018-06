Schönwald "Adventsfrühstück" auf Hof war echter Knaller

Schönwald. Höchst flott wickelten die Mitglieder des Fördervereins Musikverein Kurkapelle Schönwald ihre zehnte Jahreshauptversammlung im "Klosterstüble" ab.

Erneut sehr kurz wurde der Rückblick des Vorsitzenden, Altbürgermeister Hans-Georg Schmidt. Obwohl man festgesetzt hatte, dass der Verein dem Hauptverein jährlich bis zu 3500 Euro vor allem für die Jugendkapelle zuschießen sollte, machte im vergangenen Jahr der Kassier des Musikvereins geltend, dass er maximal 2000 Euro brauchen könne.

Edgar Zeifang setzte für das laufende Jahr ein Zeichen: Er wolle in diesem Jahr 5000 Euro an den Hauptverein geben – obwohl nach seiner Aussage in diesem Jahr rund 1000 Euro zusätzlich fällig seien, für einen professionellen Security-Betrieb. Im vergangenen Jahr habe man zusätzlich den neuen Weg zum Festplatz mitfinanziert, in diesem Jahr werde es die Zeltbeleuchtung sein, die mitfinanziert werde. Zudem gibt es wieder Geld für die Jugendförderung, und im Dezember wird ein Brunch im Reinertonishof bezahlt.