Vielfach ausgezeichnetes Einfamilienhaus in einem Wohngebiet in Pliezhausen, entworfen von Steimle Architekten aus Stuttgart. Foto: Steimle Architekten/Brigida González

Schön wohnen am Rande idyllischer Streuobstwiesen in Schorndorf oder mit Blick auf den Wald in Esslingen. Wir zeigen zehn der architektonisch gelungensten Einfamilienhäuser in der Region Stuttgart im Überblick – von außen und von innen.









Kaum ein Architekturmagazin, dass dieses Haus nicht vorgestellt hat: das E20, entworfen vom Stuttgarter Architekturbüro Steimle, das jüngst auch für gut gestaltete Mehrfamilienhäuser einen Preis erhalten hat – und den Wettbewerb für den Entwurf einer neuen Feuerwache in Stuttgart gewinnen konnte.

Das vielfach ausgezeichnete Wohnhaus E20 entstand in einer Baulücke in einem schon gewachsenen Viertel in Pliezhausen (Kreis Reutlingen) in der Metropolregion Stuttgart. Und wenn man den Bewohnern glauben darf, gefällt auch den Freunden und Nachbarn der extravagante polygonale Betonbau.

Gute Baukultur

Auch unsere Zeitung hat das Haus besucht und mit den Bauherren und dem Architekten gesprochen. „Ich wollte immer, wenn ich abends nach Hause komme, sagen können: Wow!“, sagte der Bauherr bei einer Tour durch das Gebäude. Und das kann er in der Tat.

Gute Baukultur bedeutet ja auch, dass Gebäude möglichst lange von den Bewohnern geschätzt und nicht schon nach ein paar Jahrzehnten abgerissen werden. Dann kann auch das in der Kritik stehende Baumaterial Beton ein guter Baustoff sein. „Mit dem Dämmbeton lässt sich ein behagliches Klima im Innenraum erzeugen“, sagte Architekt Thomas Steimle im Gespräch. „Durch die Porigkeit, die Oberflächenrauheit wird Feuchtigkeit aufgenommen und abgegeben. Es ist auch ein nachhaltiges Material, weil vollständig rückbaubar und recycelbar – auf Klebeanschlüsse kann vollständig verzichtet werden.“

Neben diesem mehreckigen Juwel finden sich in der Region Stuttgart viele weitere bemerkenswerte, von Architektenkammern preisgekrönte Gebäude. Auch Holzhäuser und kostengünstige Gebäude mit Polycarbonat- und Wellblechhülle sind darunter, gebaut auf Rest- und Hanggrundstücken und sogar in Neubauvierteln. In der Landeshauptstadt ein Grundstück zu ergattern ist ja kaum mehr möglich, weil es wenige gibt und die Preise entsprechend hoch sind.

Doch selbst weiter draußen, in Backnang zum Beispiel, haben Bauherren einige Jahre auf das passende Grundstück gewartet – und dann ist dort ein behagliches großes Haus für die inzwischen sechsköpfige Familie entstanden. Dieses Haus ist ebenfalls in der Bildergalerie zu entdecken.