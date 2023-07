So lebt es sich in einem Traumhaus mit Charakter

Schön wohnen am Fuß der Alb

22 Der Anbau an dem von Architekt Thilo Holzer umgestalteten Wohnhaus in Kirchheim unter Teck führt direkt in den Garten. Vorher-Nachher-Bilder finden sich in der Bildergalerie. Foto: Zooey Braun/holzerarchitekten.de

Eine Familie erfüllt sich einen lang gehegten Wohnwunsch in Kirchheim unter Teck. Sie baute mithilfe des Stuttgarter Architekten Thilo Holzer ein heruntergewohntes Haus von 1927 in ein zeitgemäß schickes Heim um.









Die Kochs waren gerade dabei, wieder einmal ihre Fenster zu massieren, da sahen sie, wie ein Herr in einem großen Auto vorbeifuhr und Aufnahmen von ihrem Haus machte. Das ist nicht der Beginn eines surrealen Krimis, sondern Realismus in Kirchheim unter Teck am Fuße der Alb.