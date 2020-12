Schömberger "Himmelsglück" Höchster Holz-Aussichtsturm Deutschlands fast fertig

Außerdem muss noch die Fläche am Fuße des Bauwerks gepflastert werden, und das Schömberger "Himmelsglück", wie der Aussichtsturm heißt, wird eingezäunt. "Auch wenn der Turm von Weitem bereits komplett fertig aussieht, so gibt es doch noch einiges zu tun", meint Moser.

Auch für Moser und ihre Kollegen. Sie müssen unter anderem entscheiden, zu welchen Zeiten das neue Highlight der Glücksgemeinde genau geöffnet hat und was der Eintritt kosten wird. Fest steht schon jetzt, dass es wohl keinen Unterschied macht, ob ein Besucher den Riesen per Treppe oder per Aufzug erklimmt, und der Eintritt soll unter zehn Euro liegen.

Auch in Sachen Marketing gibt es viel zu tun, berichtet die Tourismus-Chefin. Zum einen soll der Turm auf Werbefotos in Szene gesetzt, zum andern Merchandise-Artikel geplant werden. Dafür sei die Abstimmung mit unterschiedlichen Partnern nötig. Allen voran die Schömberg Erlebnis UG, dessen Geschäftsführer Michael Wernecke ist.

Denn er und sein Bruder Jürgen wollen noch eins draufsetzen: Die beiden Schömberger werden eine Flyline und einen Flying Fox bauen. Beides sind –, um vom Turm wieder auf den Boden zu kommen, ohne Aufzug oder Treppe zu benutzen. Beim Flying Fox können Mutige liegend an einem Doppelstahlseil über eine Länge von 600 Metern in die Tiefe rauschen. Bei der langen Flyline hängen Besucher in Sitzgurten an einem 500-Meter-Seil und gleiten hinunter.

Flyline und Flying Fox: Warten auf die Baugenehmigung

Am Turm sind die baulichen Vorbereitungen dafür bereits getroffen. "Alle weiteren Arbeiten beginnen, sobald der Schömberg Erlebnis UG die entsprechenden Baugenehmigungen vorliegen", erklärt Marina Moser. Sie hofft, dass es spätestens im Januar losgehen kann.

Die Flyline wird auf der zweiten Plattform auf 35 Metern Höhe starten, der Flying Fox auf einer Zwischenplattform zehn Meter darüber. So macht der "Waldflug Schömberg" seinem Namen alle Ehre. Turm-Besucher sollen übrigens auch Kombitickets kaufen können: Der Eintritt und die Fahrt mit der Flyline soll nach aktuellem Stand unter 20 Euro liegen, kommt zum Turmeintritt der Flying Fox dazu, werden wohl weniger als 40 Euro fällig werden.

Werneckes Unternehmen wird darüber hinaus am Turm noch eine Toilettenanlage errichten. Außerdem gibt es einen Kassenautomaten am Turm, wo Besucher Tickets kaufen können.

"Das Hauptservicegebäude wird sich dagegen am Kurpark und zu Beginn der Augenblickrunde befinden", erklärt Marina Moser. Dort endet auch der 600 Meter lange Flying Fox.

Bisher ist die Eröffnung des Turms fürs kommende Frühjahr, Moser nennt die Zeit um Ostern, geplant – wenn Corona dies zulässt, und wenn das Wetter mitspielt. Tut es das, könnten die Bauarbeiten bis zum Frühjahr abgeschlossen sein. Egal wie’s kommt: Eine Attraktion ist Schömbergs "Himmelsglück" schon heute – und mit seinen 55 Metern nicht zu übersehen.