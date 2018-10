Schömberg Zuwendung ist besonders wichtig

Schömberg. Der Vorsitzende des Vereins, Martin Wurster, begrüßte im gut besetzten Silbersaal des Kurhauses Schömberg die Besucher des Abends und Referent Christian Schmidt, Oberarzt an den Sana Kliniken in Bad Wildbad.

Nach einer musikalischen Einstimmung durch Andrea Luithle stellte Schmidt zentrale Fragen in den Mittelpunkt, mit denen Betroffene, Angehörige, Ärzte und Pflegende in Bezug auf das Essen am Lebensende konfrontiert werden. Dabei war zum Beispiel interessant, dass Hunger und Durst in der Rangfolge der belastenden Symptome, die im Sterbeprozess auftreten, eher eine untergeordnete Rolle spielen.

Abschied erleichtern