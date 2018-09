Schömberg Weltweit einmalige Hochtechnologie aus Langenbrand

"Das ist der härteste aller metallischen Nano-Hartstoffe, den wir aktuell weltweit herstellen können", so Paterok, "damit können wir alles beschichten und in einem Zug veredeln. Das geht mit den meisten Technologien bislang überhaupt nicht." Die Neuerfindung, an der das Unternehmen mehr als 23 Jahre intensiv getüftelt hat, biete enorme Möglichkeiten beim Veredeln von Stahl, Hartmetall, Glas sowie Keramik und helfe beim Sparen und der Effizienzsteigerung von Rohstoffen. Durch das Auftragen von Titancarbid in einer Stärke von tausendstel Millimeter werden Rohstoffe in großer Menge eingespart.