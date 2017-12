Schömberg Vorlesetag und Büchertisch

Rund 20 Kinder mit Eltern und Großeltern folgten der Einladung. Ingrid Butz und Nadja Sprenger vom Bücherei-Team versprachen, bald die nächste Vorlesestunde anzubieten. Zur Weihnachtszeit bietet die Bücherei einen Büchertisch mit aktuellen Werken zum Kauf. Es sei wichtig für Kinder, eigene Bücher zu besitzen, betonte Butz. Manche Bücher würden zur Lieblingslektüre für die Kleinen werden und müssten immer wieder vorgelesen werden.

Die Bücherei nimmt auch am Weihnachtsdorf in Schömberg am kommenden Samstag, 9. Dezember, teil. Neben Büchern werden Kaffee und Gebäck sowie Getränke angeboten.

Die Bücherei werde weihnachtlich geschmückt. Das Büchereiteam, sagt Ingrid Butz, freue sich auf viele Besucher.