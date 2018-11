Schömberg Unterricht – mal ganz anders gestaltet

Schömberg. Die Klassenlehrerin der Sechser, Julia Hafenscher, informierte ihre 20 Schüler zunächst über den Sinn und Zweck der Vorleseaktion. Rund 700 000 Menschen würden an diesem Tag an der Aktion in Schulen, Kindergärten, Büchereien oder Seniorenheimen teilnehmen, die von der Stiftung Lesen, Der Zeit und der Deutsche Bahn Stiftung initiiert worden sei, sagte sie.

Lehrerin informiert über Riesenfaultiere Dodo und Axolotl

An der Werkrealschule beteiligten sich insgesamt vier Klassen an dieser "offenen" Vorleseaktion, die auch Schüler anderer Klassenstufen besuchen konnten. Zum ersten Mal, so Hafenscher, stehe der Vorlesetag unter einem Motto: "Natur und Umwelt". Dieses Thema sei aktuell und spannend. Es sei wichtig, die Jugendlichen frühzeitig dafür zu sensibilisieren. "Wir haben eine große Verantwortung, da sie die kommende Generation sind und die Natur und Umwelt dann in ihren Händen liegen wird."