Schömberg Unbekannte schmieren SS-Runen an Glascontainer

Sowohl die Polizei als auch der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Calw GmbH (AWG) wurden durch den Schwarzwälder Boten auf die Schmierereien aufmerksam gemacht. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe teilte auf Nachfrage mit, dass die Angelegenheit inzwischen an den Staatsschutz bei der Kriminalpolizei weitergeleitet wurde. Er hält die Zeichen an dem Glascontainer für SS-Runen. Der Staatsschutz werde die Sache prüfen, so der Polizeisprecher.

Mitarbeiter macht sich vor Ort ein Bild

Entsetzt ist Helge Jesse, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit beim Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Calw. Das Unternehmen managt die Glascontainer-Standorte im Kreis. Nach seinen Worten ist es das erste Mal, dass ein Container des Unternehmens mit Nazi-Symbolen beschmiert worden sei. "Das ist eine neue Qualität", so Jesse erschrocken. Aber selbst harmlose Schmierereien seien bei der AWG bislang selten vorgekommen. "Die AWG behält sich vor, Anzeige zu erstatten", so Jesse. Am Mittwoch schickte die AWG einen Mitarbeiter los, um die Schmierereien zu beseitigen.