Schömberg Steigende Mitgliederzahl beim Sozialverband VdK

Der stellvertretende Bürgermeister Joachim Zillinger dankte dem VdK für seine Leistungen. Er würdigte das Engagement in Sachen Barrierefreiheit in der Gemeinde. "Wir können nicht alle Wünsche gleich erfüllen, aber Sie geben uns einen Leitfaden in die Hand", sagte er vor den mehr als 100 Besuchern. Für 2019 kündigte er die Fertigstellung eines Behinderten-WCs in zentraler Lage an.

Klaus Käfer wurde zum neuen Netz-Beauftragten gewählt. Er wurde Nachfolger von Lothar Müller. 2019 feiert der Ortsverband sein 70-jähriges Bestehen.Darüber hinaus wurden langjährige Mitglieder geehrt. Herbert Bühler und Monika Hölzle sind 25 Jahre dabei. Gerd Britze, Renate Holzer, Liselotte Küster, Kornelia Schmid, Volker Schmidt, Anneliese Stumpf, Ingrid Ostertag, Cornelia Poelen, Anja Mertke, Cornelia Teske, Hannelore Duran-Gonzalez, Walter Frey, Claudia Bollinger und Ulrike-Kleine-Borgmann halten dem VdK seit zehn Jahren die Treue.