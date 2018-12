Schömberg Sprenger: "Schömberg lebt nicht von der Substanz"

Schömberg-Schörzingen (bv). "Mit dem Haushalt 2019 ist die Stadt Schömberg in der Welt der Doppik, des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts, angekommen", betonte Bürgermeister Karl-Josef Sprenger am Mittwoch in der gemeinsamen Sitzung des Gemeinde- und Ortschaftsrats im Schörzinger Bürgerhaus.