Schömberg Spontane Ständchen in Como und Colico

64 Personen starteten mit dem Doppeldeckerbus der Firma Maas wohlgemut in Richtung Chur/Schweiz. Im Bus stärkten sie sich kulinarisch mit belegten Brötchen aus heimischer Produktion und einer reichen Auswahl an Getränken an Bord.

Dann startete die spektakuläre Alpenüberquerung. Im Panoramawagen des Bernina-Expresses der "Rhätischen Bahn" genossen die Sänger und ihre Frauen bei guter Sicht die vier Stunden lange Fahrt, die durch 55 Tunnel und über 196 Brücken nach Tirano/Italien führte. Dort stand nach einer Stärkung ein Stadtbummel an.

Dann ging es weiter in das lombardische Städtchen Colico am Comer See. Nach dem Zimmerbezug stand ein Spaziergang entlang der Seepromenade und eine Einkehr in einem Weinlokal an. Einige nutzten die angenehmen Temperaturen für ein Bad im See. Beim Abendessen überraschten die Sänger die anderen Hotelgäste mit einer spontanen Gesangseinlage.